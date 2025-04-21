【英超】熱刺搶Ｗ顯決「森」

今輪英超壓軸大戰，熱刺今晚喺主場迎戰諾定咸森林。兩隊今季成績一地一天，熱刺淪為聯賽下游球隊，森林正為歐聯席位搏命。不過講到近況，啱啱殺入歐霸盃4強嘅熱刺信心爆棚，相反森林喺沉重壓力下漸見崩潰迹象，主勝更值捧場。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

熱刺今季聯賽成績令人失望，好大程度係受嚴重傷兵問題影響，自從雲迪雲及基斯甸羅美路等主力復出後，球隊表現扶搖直上，歐霸盃淘汰法蘭克福勇闖4強，對士氣更係一大鼓舞，瑞典「發電機」古路施夫斯基上場傷愈復出，令球隊更添爭勝籌碼。

可能你會話熱刺目標係歐霸冠軍，不過領隊普斯迪高路都要保住飯碗，英超唔可以太放軟手腳，尤其歐霸盃4強首回合下個周中先踢，唔使太早留力，倒不如全力爭勝保住目前上佳士氣。睇番熱刺近年對森林頗具優勢，近4次交手有3次贏波，主場出擊隨時再下一城。

森林今季大部分時間有驚喜表現，但嚟到季尾衝刺漸見走樣，聯賽錄得兩連敗，領隊紐奴承認球員未能適應沉重壓力所致，同時佢哋作客表現亦打折扣，近5場聯賽作客4次輸波，5仗合共被對手轟入15粒，造訪熱刺凶多吉少。

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