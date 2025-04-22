安東尼射入世界波　貝迪斯有望買斷佢

周二(22日)凌晨西甲，貝迪斯作客以3比1擊敗基羅納，翼鋒安東尼馬菲奧斯又有佳作，凌空射入靚波，佢今年1月被曼聯外借去貝迪斯後，各項賽事上陣17場入5球及4次助攻，表現脫胎換骨。據悉如果貝迪斯取得下屆歐聯入場券，就會買斷呢位25歲巴西國腳。

開賽6分鐘，貝迪斯打開紀錄，艾斯高開出角球，由中場莊尼卡度素頂入，貝迪斯攻勢一浪接一浪，羅曼佩拉特左路快放傳中，安東尼馬菲奧斯後上接應，第一時間凌空射入。加上艾斯高頭槌破網，貝迪斯上半場已領先3球，基羅納踢到85分鐘，先至靠後備上陣嘅史杜安尼入波破蛋。

主角安東尼今場表現再次獲輿論讚賞，貝迪斯一直想買斷佢，據悉曼聯要求5,000萬歐元(約4.5億港元)轉會費，所以貝迪斯要取得下屆歐聯參賽資格，確保有巨額收入，先至會出手收購安東尼。

今季西甲前5位球隊可以獲得下屆歐聯入場券，貝迪斯現時排第6位，落後踢少1場嘅維拉利爾1分，餘下6輪聯賽仍然有機會殺入前5位，安東尼為前途必定搏盡。