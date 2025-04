下苦功提升自我　男拔Panasonic籃球賽強勢爭標

氣勢如虹的拔萃男書院將挾精英賽冠軍頭銜,出戰下月舉行的Panasonic學界籃球邀請賽,目標鮮明就是要捲土重來,收復去屆「意外」小組出局的失地,以強陣撼動「4連冠」英華書院的霸權。

為了夢寐以求的冠軍,男拔射手鄭珀麟花了整個夏天苦練防守,鄭祉活亦由後衞轉型為大前鋒,「拔萃仔」爭勝決心不容小覷。今個學期他們於學界賽不敵英華獲亞,再在精英賽封王,來到Panasonic學界籃球邀請賽,自然劍指失落4屆的冠軍寶座。

劉志軒藉賽事見證成長

上學年男拔於學界賽力挫英華重奪冠軍,精英賽決賽卻以27分之差大敗予同一對手,上了寶貴一課。兩隊今年在學界決賽再相遇,男拔今次以36比43告負,但回到精英賽則重登王座。隊長劉志軒直言球隊心態有變,期望在今次賽事見證球隊進步:「Not to prove anything, but to improve yourself.(不求證明甚麼,只求提升自我。)」

男拔曾在Panasonic學界籃球邀請賽4度封王,惟上一次奪冠已經要數到2017年,上屆他們更意外在分組賽止步,無緣4強。今屆球隊捲土重來,決心打好每一場比賽;主力陳偉邦經過甲一滿貫隊的磨練,球技得以提升,其他得分點如鄭祉活、鄭珀麟等人亦吸收足夠大賽經驗,加上球隊板櫈深度亦更勝從前,有望打出驚喜。

男拔籃球隊

教練:胡國鋒、劉宇麟

隊員:鄭珀麟、劉志軒、陳偉邦、陳文滔、鄭祉活、梁柏謙、梁子健、鄭旨言、劉熙桐、梁浚朗、蕭愷燊、伍晟樂、鍾耀信、陳卓穎、羅禮添、黃卓熹、邱子軒、沈顥麒

本學年成績:精英賽冠軍、學界港九區D1亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊(中學男子組)及12隊(中學女子組)

賽制:

男女上屆冠軍: 英華書院(男子組)、協恩中學(女子組)

隊際獎項:冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項:最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布