下苦功提升自我　男拔Panasonic籃球賽強勢爭標

氣勢如虹的拔萃男書院將挾精英賽冠軍頭銜，出戰下月舉行的Panasonic學界籃球邀請賽，目標鮮明就是要捲土重來，收復去屆「意外」小組出局的失地，以強陣撼動「4連冠」英華書院的霸權。

為了夢寐以求的冠軍，男拔射手鄭珀麟花了整個夏天苦練防守，鄭祉活亦由後衞轉型為大前鋒，「拔萃仔」爭勝決心不容小覷。今個學期他們於學界賽不敵英華獲亞，再在精英賽封王，來到Panasonic學界籃球邀請賽，自然劍指失落4屆的冠軍寶座。

劉志軒藉賽事見證成長

上學年男拔於學界賽力挫英華重奪冠軍，精英賽決賽卻以27分之差大敗予同一對手，上了寶貴一課。兩隊今年在學界決賽再相遇，男拔今次以36比43告負，但回到精英賽則重登王座。隊長劉志軒直言球隊心態有變，期望在今次賽事見證球隊進步：「Not to prove anything, but to improve yourself.（不求證明甚麼，只求提升自我。）」

男拔曾在Panasonic學界籃球邀請賽4度封王，惟上一次奪冠已經要數到2017年，上屆他們更意外在分組賽止步，無緣4強。今屆球隊捲土重來，決心打好每一場比賽；主力陳偉邦經過甲一滿貫隊的磨練，球技得以提升，其他得分點如鄭祉活、鄭珀麟等人亦吸收足夠大賽經驗，加上球隊板櫈深度亦更勝從前，有望打出驚喜。

男拔籃球隊

教練：胡國鋒、劉宇麟

隊員：鄭珀麟、劉志軒、陳偉邦、陳文滔、鄭祉活、梁柏謙、梁子健、鄭旨言、劉熙桐、梁浚朗、蕭愷燊、伍晟樂、鍾耀信、陳卓穎、羅禮添、黃卓熹、邱子軒、沈顥麒

本學年成績：精英賽冠軍、學界港九區D1亞軍

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布