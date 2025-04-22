Panasonic籃球賽　女拔隊長張鎧恩：盼眾隊友發揮所長

近年迅速崛起的拔萃女書院女籃，本學年依舊有亮眼發揮，先奪得港九區D1 A Grade季軍，及後征戰精英賽亦殺入4強，縱使球隊因不敵「神之隊」協恩及中華基督教青年會中學，無緣繼去年後再度登上精英賽三甲，但仍收穫殿軍佳績，其中張鎧恩更入選女子組全明星隊。

女拔於上屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，在分組賽面對另外兩支勁旅漢華中學及中華基督教青年會中學，遺憾無緣4強，今屆重整旗鼓，自然希望有所突破。

張鎧恩盼隊友發揮所長

對於今屆參賽目標，隊長兼控衞張鎧恩指部分隊友需兼顧其他體育項目，會嘗試轉化為優勢，並盼望幾位中六主力享受比賽的時光：「部分隊友同屬田徑好手或泳隊成員，盼大家能發揮所長，互補不足，目標躋身4強，而且不少主力快將畢業，希望各位享受在學界賽場征戰的歲月，年輕球員則承傳拔萃籃球隊的精神，讓球隊走到另一個新階段。」

女拔籃球隊

教練：黃嘉樂

隊員：張鎧恩，丘 琦，徐穎恩，徐穎怡，楊旼忻，李鎧圻，劉玥昕，梅天樂，馮芷晴，陳泳恩，鍾詠心，朱曉晴，林逸芯，葉芷悠，酈珈璐

本學年成績：學界港九區D1季軍、精英賽殿軍

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布