【勞倫斯大獎】杜普蘭蒂斯及比莉絲榮膺年度最佳

被譽為體壇奧斯卡的勞倫斯體育大獎頒獎禮，周一在馬德里舉行，全球體壇明星雲集，星光超閃，新一代「鳥人」杜普蘭蒂斯及體操「黑珍珠」比莉絲榮膺年度最佳男女運動員。

今年適逢勞倫斯體育大獎25周年慶典，吸引一眾現役及歷代的體壇巨星會聚馬德里，在巴黎奧運成功衞冕的瑞典撐竿跳名將杜普蘭蒂斯，在上屆得主的網壇傳奇祖高域手上接過年度最佳男運動員的獎座，這是繼牙買加飛人保特之後，第二位獲得這項榮譽的田徑運動員。

25歲的他分享得獎感言時:「很榮幸可以在體育之都的馬德里首次獲得這項榮譽，並能夠成為偉大運動員保特之後的第二位田徑運動員獲此殊榮，實在很高興；勞倫斯獎是我們運動員夢寐以求的終極獎項，我深知這一點，因為我4次獲得提名，這證明獲得勞倫斯獎比獲得奧運金牌更難。」

「我不會忘記從偉大的祖高域手上接過這美麗的獎座，我會追隨祖高域、保特、拿度及美斯等巨星的腳步。這份獎項的歷屆得獎名單，就像一部25年來的體育偉大人物史詩大作;很自豪自己可以成為當中的一部份。」杜普蘭蒂斯過去已經9度打破男子撐竿跳世界紀錄。

至於在巴黎奧運光芒四射的體操名將比莉絲與亦敵亦友的巴西女將安祖迪，齊齊踏上頒獎台，分別當選年度最佳女運動員及年度最佳復出運動員，這也是比莉絲生涯第4次奪得這項榮譽，追平了細威的紀錄，她們都曾獲得過一次年度最佳復出獎。

比莉絲表示:「我很高興來到馬德里，第四次獲得勞倫斯最佳女運動員獎，我於2017年首獲這項目榮譽，從那時起，勞倫斯就是我人生故事的一部份，我和他們一樣，堅信體育擁有改變世界的力量。」這位史上贏得最多奧運獎牌的傳奇女將續稱:「或許一個小女孩在電視上看到像我這樣的人，就會相信自己也能做到。」

巴西體操女將安祖迪獲得年度最佳復出運動員獎後表示:「我和比莉絲是僅有兩位體操運動員獲得勞倫斯殊榮，我希望我們的故事能夠激勵所有經歷過傷病及挫折的人，讓他們繼續努力，克服漫長康復道路上遇到的重重障礙。」

今年各項得獎者如下:

年度最佳男運動員:杜普蘭蒂斯

年度最佳女運動員:比莉絲

年度最佳隊伍: 皇家馬德里足球隊

年度最佳突破獎:拉明耶馬

年度最佳復出獎:安祖迪

年度最佳殘疾運動員:蔣裕燕

年度最佳動作運動員:Tom Pidcock

勞倫斯體育好人好事獎:Kick4Life

勞倫斯體壇標誌人物：拿度

勞倫斯終身成就獎:Kelly Slater