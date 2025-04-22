【勞倫斯大獎】拿度再奪獎：通過體育改變世界

網壇傳奇拿度在今年勞倫斯體育大獎也成為其中一個焦點人物，除了為年度最佳隊伍作頒獎嘉賓之外，自己亦再次踏上頒獎台領獎，實現了「勞倫斯大滿貫」。

適逢勞倫斯體育大獎25周年，大會特別頒發兩個成就獎，擁有22個網球大滿貫冠軍的拿度榮獲頒授體壇標誌人物，而11個衝浪世界冠軍斯萊特則奪得終身成就獎。

即使去年已經正式掛拍，但拿度依然是體壇的一個焦點，去年他與太太一同席接受勞倫斯體育公益獎，時隔一年他再次捧走另一個榮譽:「勞倫斯世界體育獎對我意義重大，2006年我在巴塞隆拿獲得年度最佳突破獎，當時我見證了那些激勵了全世界數百萬人的體育英雄們的風采。去年，在兩次榮膺年度最佳男運動員及年度最佳復出獎之後，我的基金會很榮幸地獲體育公益獎。」

他在領獎時感觸地表示:「2024年，我在職業網壇退役，對我來說是感觸頗深的一年，我經歷了一些神奇的時刻，比如在巴黎傳遞奧運火炬的那一幕；網球和體育給了我太多，每一次踏上賽場，我的動力始終是拼盡全力，職業網球已結束，是時候反思及感激所有給予我支持的人。」

「體育偶像?我想這應該由其他人來評判，但我希望我的職業生涯能激勵網球以外的體育迷。我會傾盡所能，能夠運用我們的影響力及感染力，為世界帶來積極的影響，當我開啟人生新篇章，將秉持我與勞倫斯共同的理想，與他們携手實現運動員所能做到的最重要事情—通過體育改變世界。」拿度直言沒有「不捨」網球，因為他過去已搏盡無悔，人生新章再有另一個使命。