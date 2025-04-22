維拉有2位反擊Goal手　曼城開攻半大拉唔住

英超前5位置爭崩頭！曼城目前歐聯資格危危乎，今輪主場對阿士東維拉不容有失，主場肯定要全力K.O.競爭對手，憑地利必定盡早搶攻。維拉近況大勇，反擊能力極強，對住「藍月亮」不穩防線有力偷雞，今仗駁火味濃，1.5球半場大值博。（Now 621及611周三凌晨3時直播）

曼城今季成績不穩，作客問題特別嚴重，不過佢哋喺主場仍然威力十足，近7場聯賽主場只係輸過畀利物浦，其餘6場拎到5勝1和，每場至少入2球。雖然射手艾寧夏蘭特受傷，但馬莫殊、奇雲迪布尼等球星領銜鋒線仍有睇頭，加上新星占士麥艾迪成功上位，火力有保證。

曼城要達成入前5名目標，餘下賽程場場都要當決賽咁踢，尤其主場出擊唔可以有任何差池，必定搶攻務求先聲奪人。「藍月亮」喺近6場主場，半場總入球全開2球或以上，值得留意。

維拉喺歐聯8強光榮出局，可以專心在英超爭逐前5，球隊擁有拉舒福特、奧尼屈堅斯等反擊高手，上場4比1大炒紐卡素盡顯超級火力，作客情況踢穩守突擊亦成績突出，近6場作客取得5勝，今仗面對搶攻嘅曼城，必有大量反擊空間，兩隊極大機會開波即搏拳，1.5球半場大穩開。

更多賠率：