活塞擊敗紐約人　事隔17年季後賽再取勝

NBA首輪季後賽周二（22日）繼續開打，其中活塞作客靠主將康寧漢（Cade Cunningham）轟入33分，加上舒洛達尾段命中關鍵3分球，最終以100：94擊敗紐約人。除了總場數追平1：1外，更終止15場季後賽連敗頹勢，相隔17年再次在季後賽取得勝利。

首場慘遭逆轉的活塞，今場表現未受影響，早段雖短暫落後，但打完4節仍領先8分。去到最後1分15秒，一度被紐約人追平比數；不過關鍵時刻舒洛達撻挺身而出，他在倒數56秒命中3分球，助球隊再度領先，最終活塞以100：94險勝紐約人，成功追平總場數。數據方面，活塞主將康寧漢交出33分、12籃板「雙雙」成績，後備上陣的舒洛達亦貢獻20分；相反紐約人雖有控衞謝倫賓遜（Jalen Brunson）攻入全場最高37分，但後備席合共只得8分，成為落敗主因。

值得一提，今場亦是活塞久違的季後賽首勝，球隊對上一次贏波，已經要追溯到2008年對塞爾特人的東岸決賽。而身為贏波功臣的康寧漢，賽後亦難掩興奮之情：「感覺太棒了，這是整個城市等待已久的一刻！我們現在狀態很好，已經準備好回到主場出戰，在活塞球迷面前繼續拼搏。」