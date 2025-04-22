抑壓連串情緒困擾　希堅斯連續11年闖世錦賽16強

桌壇傳奇「巫師」希堅斯周一(21日)抑壓着最近連番的激動情緒，在克魯斯堡劇院舉行的世界錦標賽，以10比7力挫奧干拿，篤定16強席位。

上周二因外父突發心臟病，令他一家經歷了一段艱難時期，幸而外父已情況已穩定，回家休養，自95年在「桌球聖殿」剛好今年來到30周年，令希堅斯在今屆首戰的思緒特別多:「過去幾天發生的一切，今天出場比賽特別很感觸；昨晚與兒子坐在一起，他稍後要去倫敦學習幾個月，讓我想起20年前我與父親一起的情景，今天早上，在路上我淚流滿面，想了各種事情，第一節以5比4結束後，我睡了兩小時，這是我多年來睡得最好的一次，今晚的感覺好好多了。」

經過今仗考驗，快將50歲的希堅斯試圖力爭生涯第5個世界冠軍，這是他連續第11年、生涯第27次闖入世錦賽16強，將迎戰中國的肖國棟。

至於重返職業球壇爭逐中國天才球員趙心童，則以10比4輕取鍾斯，躋身16強，他今仗轟出一桿142及7桿50+，盡顯氣勢，下一輪將與雷佩凡上演「中國打吡」。