基奧柯大翻身　成意甲雙雄收購目標

積及基奧柯(左)擔任中堅，表現獲得好評。

阿仙奴中堅加比爾馬加希斯4月初受傷長抖後，副選左後衞嘅積及基奧柯獲得正選中堅，並有出色表現，呢位25歲波蘭國腳加盟兵工廠以來，大部分時間做後備，有意離隊爭取更多比賽時間，意甲雙雄AC米蘭、拿玻里都計劃簽入佢。

積及基奧柯2023年1月由當時意甲球隊史柏斯亞轉投阿仙奴，但不受重用，上季各項賽事上30場入1球，當中多數後備披甲。阿仙奴今季簽入意大利左閘卡拉費奧利，加上新星利維斯史基利冒起，令積及基奧柯上陣時間更加少，僅22次披甲。

不過，加比爾馬加希斯養傷，主帥阿迪達用積及基奧柯擔任中堅，獲得不俗效果，歐聯8強兩回合對皇馬，積及基奧柯遇上基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞等頂級射手，一樣應付自如，成為贏波功臣。

由於積及基奧柯擔任中堅只屬臨時性質，等加比爾馬加希斯復出後，估計佢又會坐番後備席，加上盛傳阿迪達想收簽入般尼茅夫天才中堅甸恩胡積臣，積及基奧柯留隊難有運行。

英國《太陽報》指AC米蘭、拿玻里都睇中積及基奧柯，除咗因為佢近期表現出色之外，亦由於佢有意甲經驗，唔需要花時間適應，估計積及基奧柯身價為2,200萬歐元(約1.96億港元)。