永倫簽3新兵　鄧志恒蕭瑋耀有望月底倒戈上陣

甲一永倫籃球隊周二（22日）宣布簽入上季效力滿貫的鄧志恒和蕭瑋耀以及南華的陳曉峰，加強鋒線深度，預料3人將於26日對滿貫的全運會籃球測試賽上陣。

永倫日前宣布文俊浩、陳可鈐、韋思庭、吳焜耀及何倚富今季離隊，周二（22日）宣布簽入鄧志恒、蕭瑋耀及陳曉峰3名新兵。

身高1米9的鄧志恒司職大前鋒，現年33歲的他於2015至2021年曾效力香港東方，協助球隊奪得ABL冠軍。這位杭州亞運港隊成員於2021至2025年賽季效力「綠軍」滿貫，惟近季上陣時間減少，滿貫上季4強不敵康仁福建。

身高1米87、司職小前鋒的蕭瑋耀上季於滿貫完成生涯第2個甲一賽季，銀牌4強戰面對永倫，勇取19分6籃板4偷球，打出賽季代表作。就讀香港中文大學的蕭瑋耀早前代表香港大學聯隊出戰亞洲大學籃球錦標賽。28歲的陳曉峰則由應屆總冠軍南華轉投永倫，這位身高1米97中鋒為港隊成員之一。

除永倫之外，晉裕亦積極招兵，當中包括永倫的韋思庭、吳焜耀，崇德飛鷹射手呂銘彥、香港東方大前鋒迪維拉等。

第十五屆全國運動會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽將於4月26日及27日假香港體育館舉行。首日賽事頭場（下午2時）有永倫大戰滿貫，尾場（下午4時半）則有香港U22對戰香港東方，次日賽事將上演冠軍戰及季軍戰。