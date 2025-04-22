馬會支持中國青年隊赴英訓練　推動內地足球及人才發展

香港賽馬會與國家體育總局及中國足球協會合作，安排中國U-15國家男子足球選拔隊（U15國少選拔隊）到英國集訓三星期，接受曼聯提供的訓練。

是次足球訓練營於今年3月19日至4月10日舉行，旨在透過高水準的培訓和交流，提升內地年輕球員的技術水平、擴闊國際視野，支持內地足球持續發展、培育新一代足球人才。馬會作為世界級體育組織，發揮擁有國際聯繫的優勢，加強推動國際交流與合作，協助國家落實建設體育強國的目標。

U15國少選拔隊球員在英國參與曼聯提供的專業訓練課程，感受世界級球會的訓練氛圍。為提升競技水平、評估訓練成效，在曼聯及英格蘭超級足球聯賽（英超）的協助下，U15國少選拔隊亦在當地參與友誼賽，與四支英格蘭球會的青訓梯隊對戰，包括曼聯、阿仙奴、列斯聯及史托港足球會。

U15國少選拔隊亦入場觀賞英超「曼徹斯特打吡」、青年足總盃四強「曼聯對阿士東維拉」等賽事，領略英超及英國足球文化的熱情與魅力。訓練營同時舉辦開拓球員文化視野的活動，安排隊員參觀曼聯主場館奧脫福球場及博物館、英格蘭超級足球聯賽總部、英國國家足球博物館、大英博物館。

中國駐曼徹斯特總領事唐銳為U15國少選拔隊舉辦歡迎晚會，並到場觀看他們對戰曼聯青訓隊及史托港足球會青訓隊的兩場比賽，為國家足球小將打氣。唐銳鼓勵球員為國家於2035年成為體育強國的目標奮鬥，為中國足球的崛起貢獻力量。

馬會行政總裁應家柏表示，國家目前正大力培育足球人才，馬會作為植根香港的世界級體育組織，全力支持這項青訓計劃；未來會繼續加強與曼聯合作，並在國家體育總局的指導下，為內地更多有潛質的球員提供與世界一流青訓體系接軌的機會。

馬會自2012年起成為曼聯在香港的官方社區足球合作夥伴，推出面向精英、學校和社區的足球活動，促進青少年足球發展。2024年，馬會再次利用其連繫世界的獨特優勢，與曼聯加強合作，每年舉辦兩次足球訓練營。在國家體育總局的指導下，馬會支持內地球隊前往曼聯參與足球訓練，觀摩世界級球隊的比賽，提升體育競技水平，促進國際交流，為內地足球的未來發展注入強大動力。