馬略卡硬淨唔易啃　巴塞執正防線做「細」界

西甲周中開快車，上輪激情反勝切爾達嘅巴塞隆拿，繼續主場出擊迎戰馬略卡。目前巴塞領先皇馬4分，依家係爭標關鍵時刻，佢哋近期防線多甩漏，相信今場唔會再大意，會做好防守，而且羅拔利雲度夫斯基缺陣，攻力減半；馬略卡作客向來保守，今場攞1分都願，吼實3.5球入球細。（Now 632周三凌晨3時30分直播）

巴塞隆拿已打入歐聯4強，暫時可以專注西甲爭標，但佢哋上場贏切爾達確實驚險，領先之下竟然連失3球，好在球隊攻力夠強先反勝4比3，不過射手「羅拔佬」傷出，得番拉芬夏比洛尼數胡，要攻破馬略卡密集防守可能要花一番工夫。

講番巴塞近期後防表現實在太曳，連同歐聯作客多蒙特輸1比3，近2場共失6球，嚟緊衝擊西甲、西班牙盃同歐聯3項錦標，咁嘅後防實在唔合格，主帥費歷克要諗辦法修正，做好防守就由今場對馬略卡做起。

馬略卡今季成績不俗，目前位居聯賽第7，但至今僅攻入31球，係前列各隊中入球最少，今場作客巴塞勢必以保守踢法應戰，唔會冒進。馬略卡近5場作客全開3球或以下，當中近4場作客，有3場成功搶分，不容小覷，預計今場係攻防戰，入球唔會多。

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