曼城補時4分鐘絕殺維拉　歐聯入場券爭奪戰佔先機

周三(23日)凌晨英超「歐聯入場券生死戰」，曼城憑右閘馬菲奧斯紐尼斯補時4分鐘入波，主場以2比1擊敗阿士東維拉，暫時升上第3位。由於「藍月亮」餘下4場聯賽對手都唔係強隊，相信好大機會贏到尾，奪得下屆歐聯參賽資格。

英超下屆歐聯多1個席位，聯賽前5位球隊可以出戰呢項大賽，但競爭仍然非常激烈，撇開前2位利物浦、阿仙奴之外，賽前第3位同第7位球隊只有3分距離。因此，對於曼城及排第7位嘅阿士東維拉而言，今仗交鋒猶如生死戰。

雙方踢法都非常進取，開波未夠1分鐘，維拉前鋒拉舒福特射門中柱彈出。曼城避過一劫果然有後福，馬莫殊左路突破傳中，貝拿度施華接應射入打開紀錄，當時只係開賽7分鐘。

維拉傾力反擊，積及藍斯殺入禁區，曼城中堅魯賓戴亞斯疑似從後撞跌佢，球證睇完VAR後，決定判罰12碼，拉舒福特主射入網，18分鐘扳平1比1。其後拉舒福特仲有2次入波機會，但都把握唔到，包括推過門將艾達臣摩拉斯後，窄角起腳中網側。

戰至比賽末段，曼城全力搶攻，馬莫殊曾經單刀射入，但因為越位「食詐胡」，到補時4分鐘，謝利美杜古左路傳中，馬菲奧斯紐尼斯射入，取得個人今季聯賽首個入球，亦成為曼城自2022年11月之後，英超主場最遲致勝入波。

曼城取得英超3連勝，有61分在手，領先第4位諾定咸森林1分，多第5位紐卡素2分，多第6位車路士4分。雖然「藍月亮」踢多1場，但餘下4場聯賽對手只係狼隊、修咸頓、般尼茅夫、富咸，要取得全勝應該唔難。