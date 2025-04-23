馬菲奧斯紐尼斯鐵樹開花　成最強「改造人」

馬菲奧斯紐尼斯補時入波，今季英超終於開齋，成為曼城擊敗阿士東維拉嘅大功臣，呢位26歲葡萄牙國腳原本司職中場，但欠缺上陣機會，領隊哥迪奧拿忽發其想將佢改造成右後衞，頂替離隊嘅基爾獲加，效果不俗，現時更成為哥帥嘅「救命恩人」。

曼城2年前豪花5,300萬鎊(約5.3億港元)向狼隊收購馬菲奧斯紐尼斯，但由於隊內中場位置競爭激烈，佢並未獲重用，上季各項賽事上陣28次，未能取得入球。

雖然馬菲奧斯紐尼斯今季獲得較多機會比賽，但往往唔係自己擅長嘅中場位置，有時需要客串翼鋒，其後哥帥安排呢位「全能戰士」擔任右後衞，佢不負所托交足功課。事實上，哥帥戰術之下，左右二閘往往要推前，協助中場攔截，所以新角色難唔到馬菲奧斯紐尼斯。

馬菲奧斯紐尼斯唔止防守工作稱職，進攻上亦有唔少貢獻，曾於上年10月英聯盃及歐聯入波，今場聯賽打破近半年入球荒，亦係佢入「城」後首個英超入球，表現攻守兼備，被指有前曼城「帶刀侍衞」祖奧簡斯路影子，兩人都係葡萄牙國腳，馬菲奧斯紐尼斯成功轉型，奠定主力地位，未來大把前途。