玩殘大盤客　巴塞破紀錄40次射門入得1球

周三(23日)凌晨西甲，榜首巴塞隆拿主場以1比0擊敗馬略卡，取得聯賽3連勝，領先踢少1場嘅第2位皇馬7分。巴塞今仗有40次射門，創下球隊單場聯賽最多射門紀錄，但卻瘋狂浪費機會，僅入1球，真係玩殘大盤客。

雖然馬略卡排西甲第7位，但遇上巴塞隆拿，卻毫無招架之力，全場只有4次射門，僅及對手十分之一。不過，巴塞隆拿射手羅拔利雲度夫斯基養傷，其他隊友似乎冇着射門鞋，臨門一腳往往失之交臂，開賽初段，拉明耶馬連番射門高出，丹尼爾奧莫單刀起腳，被門將里奧羅曼撲出。

另1位巴塞中場加維射門省中人改變方向，卻中柱彈出，最離譜係朗奴阿拿奧祖面對空門失機。

換邊後未夠1分鐘，巴塞隆拿趁對手未企穩陣腳，由丹尼爾奧莫射入打開紀錄，亦係呢位西班牙國腳今季各項賽事第10個入波，巴塞今季已有5位球員入波達雙位數。巴塞隆拿領先之後，繼續強攻對手，但始終未能擴大比數，維持1比0完場。

根據OPTA統計，巴塞隆拿今場有40次射門，追平皇馬2011年對薩拉戈薩嘅紀錄，成為自2003/04年球季有統計以來，單場西甲最多射門次數比賽之一。不過，巴塞僅入1球，可見羅拔利雲度夫斯基缺陣，對於球隊入波能力影響極大，教練費歷克真係要諗計，提升球員射門把握力。