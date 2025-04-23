丁俊暉終破惡咒　時隔5年再闖世錦賽16強

中國「天王」丁俊暉周二（23日）在克魯斯堡劇院，終於打破了近年在世界桌球錦標賽「一輪遊」的惡咒，以10比7力挫轟出「破百」紀錄的蘇爾迪，時隔五年再闖16強。

小丁過去四年在世錦賽均是首圈出局，今仗面對在「桌球聖殿」初亮相的英格蘭球手蘇爾迪，開局即一口氣連取4局，取得領先優勢，但初段明顯緊張的蘇爾迪在生涯世錦賽正賽首演上，即使落後也盡情享受比賽，並展現了「破百」能力，其後在五局中轟出4cue「破百」，先後打出104、109、136及110度，寫下於克魯斯堡的一個紀錄；過去只有戴爾（2004年）及派治(2022年)曾於首演中打過3桿「破百」。

丁俊暉在蘇爾迪的「破百」攻勢下，一度領先總局數的距離被拉近至7比6，幸而這位世界排名第10的中國「一哥」保持冷靜應戰，並再「起迫」還擊，更在第16局轟出一Cue116度，再於第17局打出一桿75度奠勝，勇闖16強；將與前世界冠軍比素爾或戴爾的勝方爭逐，並確保了中國至少有5位球手，紀錄性躋身世錦賽16強。

過去於世錦賽最佳成績、2016年獲得亞軍的丁俊暉賽後稱:「蘇爾迪不斷打出『破百』，給我很大壓力，他每一局都有機會取勝；我等了很久也未能打波，但仍要提醒自己集中比賽，有機會就要取分。」他續稱:「我在16強會盡我所能，現在我可以放鬆一點，因為我已經突破了過往幾年於首圈輸波。我很希望可以看到中國球員贏得冠軍，這對中國發展桌球運動很有幫助，亦可以讓很多年輕人及球迷留意這項運動。」

至於另一位中國球手斯佳輝，也保持穩定狀態，以10比6淘汰基拔，躋身16強將面對沙比或胡拉斯頓的勝方；這位22歲新星兩年前就在克魯斯堡劇院躋身了4強，去年首戰更擊敗「金左手」威廉斯，令人留下深刻印象。