好開心！比圖率冠忠南區4子訪陳南昌

2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」繼續緊接進行，今次輪到港超球隊冠忠南區，來到位於同區香港島黃竹坑南朗山道38號的香港青少年培育會陳南昌紀念學校，與一班中學生進行交流。

冠忠南區今季在聯賽的成績未於理想，但在「賽馬會菁英盃」就愈戰愈勇，不僅在B組以首名出線，更在鬥東方的4強戰以1比0贏波，相隔一季之後再次殺入決賽。冠忠南區今次派出助教比圖，率領兩名「巴西兵」積遜、恩奴，以及本地球員游卓峰、張國峰出席校訪。在南區眾將簡單介紹自己後，12位主要來自高中的學生，隨即進行盤、傳和射球練習。當中由積遜、恩奴教導射門，學生分成兩組後，需在兜過雪糕筒後，鬥快將足球射入網，先奪5分即獲勝，過程十分刺激。

盤球訓練則由比圖、游卓峰和張國峰負責，學生需要帶波扭過飛碟後，再傳給隊友，過程中需要用腳內側控制皮球方向，有一定難度！之後當然少不了鬥波環節，首場先上演「學生內訌」，兩隊更各自獲積遜和游卓峰客串門將。第二場則由學生大戰南區，助教比圖亦有落場獻技，惟最終學生隊仍以4比3獲勝。活動尾聲，南區與學校先後交換紀念品，兼大合照留念，眾人皆度過了一個愉快下午。

並非首次教導小朋友踢波的小將游卓峰，活動後受訪提到今次訓練內容相對簡單：「其實呢個年紀最緊要係打穩基本功，佢會令你進步得更快，踢更高水平時更輕鬆。」游卓峰續指自己享受教小朋友，但笑言並非容易：「見到小朋友有進步好開心，但其實係難教嘅，尤其要諗方法令佢哋聽話之餘，又吸收到知識，要啲時間捉摸。」

至於學校署任校長張俊誠，則指學生平時較少機會涉獵足球，感謝冠忠南區到訪：「一班南區足球員，可以即場專業指導學生，同埋提升佢哋實戰技巧，唔同就咁落街場踢波。」同時，張校長又認為今次活動，有助一眾同學成長：「足球需要紀律性，因注重團體合作，所以今次對學生嚟講，絕對係好好體驗。」

陳南昌紀念學校

「培智進德」發揮獨立性

學校為賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動的其中一間資源學校，務求讓學生能夠以正面的態度和方法處理情緒。除此之外，學校又一直本著「培智進德」的校訓精神，在學生接受教育及訓練過程中，鼓勵他們發揮其獨立性、責任感、自尊心，並汲取多方面的知識及技能，藉此過有用及有意義之生活，服務社會，作出貢獻。