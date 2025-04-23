為仙拿禁藥案緩頰　德拉柏：他不應被仇視

捲入禁藥風波的網壇「一哥」仙拿復出在即，英國名將德拉柏周二（22日）於馬德里公開賽受訪時，首度開腔為仙拿緩頰，表示他不應遭受到如此多的仇視和攻擊，望外界給予體諒空間。

擁有3個大滿貫的球王仙拿去年3月因兩次藥檢對禁藥「Clostobol」呈陽性，但仙拿團隊成功證明他的醫生處理傷口時，無意中與其交叉感染，最終仙拿與WADA達成和解協議，需停賽3個月，到5月5日起才能重返賽場，而仙拿目前計劃在羅馬的意大利公開賽上復出。

23歲的英國名將德拉柏周二（22日）於馬德里公開賽受訪時，透露自己上周在摩納哥的蒙地卡羅，與仙拿進行四日對打訓練：「我知道仙拿有空，而且剛好在蒙特卡洛，所以我們就安排去那裡和他訓練三到四天，一起訓練。如果你要和任何人一起對打，那仙拿一定是世界上最好的，他顯然休息了一段時間，但他仍然保持著令人難以置信的水平。」

由於停賽期間並不影響仙拿參與大滿貫賽事，引起外界質疑處理不公，德拉柏亦為仙拿禁藥風波一事護航，對於負評希望外界可以手下留情：「當人們問起仙拿時，說實話我認為他是一個非常真誠的人，最重要的是，他還是一名優秀的球員。在這種情況下，我確信他肯定什麼都不知道，生活就是這樣，有時會犯錯。但就我對他的個人感受而言，我認為讓人們知道他心地善良、是個好人是很重要的，他不值得遭受如此多的仇視。」