楊文蔚公布婚訊　拍拖12年與男友拉埋天窗

香港跳高紀錄保持者楊文蔚宣布婚訊!早已名花有主的她,接受了拍拖12年的牙醫男友求婚,大方於社交網上放閃,公開多張在櫻花樹下戴上戒指的甜蜜照片,笑言:「我早就知道,會係你。」

30歲的楊文蔚公開戀情多年,也曾在電視節目中講述拍拖經歷,樂於分享戀事,包括最近在日本接受男友求婚的心情,她說:「我們從穿住校服講話將來要結婚,到而家數住十二年過去,經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚,結果係好平靜,因為我早就知道,會係你。」

楊文蔚在相片中捧着鮮花,情深地戴上求婚戒指,「It's official now and it’s forever!」支持者紛紛留言祝賀二人「白頭到老」,希望一對「金童玉女幸福快樂」。

楊文蔚自2016年首次打破香港女子跳高紀錄,2017年在台北舉行的亞洲田徑大獎賽造出1米88並取得金牌,這紀錄一直保持至今。2019年因右腳阿基里斯腱斷裂需要動刀,休養達22個月後才復出,2022年6月於灣仔運動場出戰香港田徑錦標賽時,不幸再弄傷膝蓋,經過漫長休養後仍受傷患影響,近年以復康為主鮮有比賽。