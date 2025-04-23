楊文蔚公布婚訊　拍拖12年與男友拉埋天窗

香港跳高紀錄保持者楊文蔚宣布婚訊！早已名花有主的她，接受了拍拖12年的牙醫男友求婚，大方於社交網上放閃，公開多張在櫻花樹下戴上戒指的甜蜜照片，笑言：「我早就知道，會係你。」

30歲的楊文蔚公開戀情多年，也曾在電視節目中講述拍拖經歷，樂於分享戀事，包括最近在日本接受男友求婚的心情，她說：「我們從穿住校服講話將來要結婚，到而家數住十二年過去，經過青春、遠距離、沉默。我一直以為自己會喺這一刻崩潰落淚，結果係好平靜，因為我早就知道，會係你。」

楊文蔚在相片中捧着鮮花，情深地戴上求婚戒指，「It's official now and it’s forever！」支持者紛紛留言祝賀二人「白頭到老」，希望一對「金童玉女幸福快樂」。

楊文蔚自2016年首次打破香港女子跳高紀錄，2017年在台北舉行的亞洲田徑大獎賽造出1米88並取得金牌，這紀錄一直保持至今。2019年因右腳阿基里斯腱斷裂需要動刀，休養達22個月後才復出，2022年6月於灣仔運動場出戰香港田徑錦標賽時，不幸再弄傷膝蓋，經過漫長休養後仍受傷患影響，近年以復康為主鮮有比賽。