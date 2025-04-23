爭標無望　阿仙奴水晶宮Hea鬥獻「細」

今季英超冠軍之爭即將落幕，雖然利物浦周中無賽事，但阿仙奴主場迎戰水晶宮，如果「兵工廠」主場輸波，利物浦就會自動封王，相信阿仙奴領隊阿迪達會盡量避免此事喺自己主場發生，今場以唔輸為原則，不過佢哋近4場聯賽主場3次開2球或以下，對住防守硬淨嘅水晶宮，預計入球偏少，2.5球入球細機會高。（Now 621及611周四凌晨3時直播）

英超尚餘最後5輪，阿仙奴現時落後利物浦13分，今場贏波只能暫緩「紅軍」封王時間，實際上聯賽爭標機會渺茫，何況佢哋已打入歐聯4強，來季歐聯資格亦穩陣，因此主帥阿迪達定必作出取捨，衡量聯賽同歐聯孰輕孰重，唔會喺聯賽作無謂損耗，令歐聯爭標受影響。

就好似上場大炒葉士域治4比0，阿仙奴就有布卡約沙卡差啲被踢傷，水晶宮踢法更狠辣，所以今晚周中夜賽好大機會進行輪換，收起個別核心球員實屬合理安排，落場球員亦會避重就輕，盡可能拖慢節奏，減低受傷機會。

水晶宮近期戰績下滑，已無力爭取較高位置，現時所有精神都放喺嚟緊足總盃4強對阿士東維拉身上，不過早前連續兩場聯賽作客共失10球之多，防線表現慘不忍睹，好在佢哋上場對般尼茅夫已經重整防線，球員亦調整心態，就算大部分時間踢少個，都憑硬朗防守悶和0比0，今場作客鬥阿仙奴就算輸波，失球數字都喺可控範圍內，唔會好似之前咁輸大大鑊。

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