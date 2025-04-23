當錫準三雙　湖人殺狼追成1：1

NBA季後賽，湖人香港時間周三（23日）主場憑當錫交出「準三雙」31分、12籃板、9助攻，以94：85擊敗木狼，系列賽追成場數1：1。

Game 1輸波的湖人為免落入0：2困境，今仗首節已經火力全開，率先打出9：0，當錫單節取16分，帶領「紫金軍團」以34：15大幅領先，半場以58：43返回更衣室。第3節兩隊互相駁火，湖人戰成23：22，續以81：65領先，最終以94：85取勝，7場4勝系列賽場數扳成1：1。

湖人上仗輸22分，更被對手轟入21球三分，今仗防守強度明顯提升，40歲老將勒邦占士亦貢獻不少，第4節領先9分時交出關鍵偷波，一條龍上籃得分，撲熄對手追分氣焰。湖人中鋒Jaxson Hayes只打9分鐘就5犯，幸有占士挺身而出，全場交出21分、11籃板、7助攻、1偷球、1封阻。

當錫擔任湖人進攻核心，全場貢獻31分、12個籃板及9次助攻，連續兩場得分30＋。另外八村壘和Austin Reaves各得16及11分。木狼今仗三分僅25中5，蘭度攻入全隊最高27分，至於艾華士進帳25分，惟他遭到聯防，送出0次助攻。

當錫喜見球隊加強防守，賽後明言下場作客將迎來「戰爭」：「我們從上一場學習，加強對抗性，第一節就打出氣勢。來到明尼蘇達將是場戰爭，那裡的球迷會瘋狂應援，我們不能退縮。」