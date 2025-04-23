艾殊利高爾：兵工廠半力都夠破「宮」

阿仙奴和水晶宮在今季英超基本上已沒有目標，並會將目光牢牢地盯在盃賽上。

阿仙奴幾可肯定能參加來屆歐聯，並很有可能再次成為聯賽亞軍，而繼08/09球季後首次殺入歐聯4強，他們會把注意力放在這盃歐洲頂級賽事上，望能取得突破。

領隊阿迪達希望盡可能令其主力球員有足夠的休息，尤其是今季早前因傷缺陣了大部分比賽的布卡約沙卡。布卡約沙卡傷愈回歸後狀態火熱，在6場比賽貢獻了2個入球及2次助攻。值得一提的是他在過去3場主場對水晶宮的比賽中，共攻入5球。不過，考慮到他的上陣時間大概會受到限制，故他會否正選登場將是今仗一個有趣的看點。

除此以外，後防球員卡拉科利亦有可能在今仗傷愈復出，並有望在剩餘的比賽獲得一定的上場時間。

與阿仙奴一樣，水晶宮也在盃賽殺入了4強，不過是在英足盃。他們將在溫布萊球場惡鬥阿士東維拉，但考慮到他們在聯賽只排第12位，距離通過聯賽排名爭取歐戰席位，明顯有一段大距離，所以很有可能會讓大部分主力休息，以留心踢周末的英足盃4強大戰。

水晶宮今季在作客的表現和整體防守都非常出色，但在酋長球場將面臨大考驗，自2019年以來就未曾在此地方取勝，而且近6次對賽亦全輸，即使雙方都準備半力出擊，但我覺得阿仙奴在整體實力和主場表現方面皆有保證，整季聯賽只曾在酋長球場呑下1場敗仗，故將能夠順利擊退水晶宮。