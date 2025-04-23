國米傷鋒踢到氣咳　AC米蘭讓客筍到爆

意大利盃4強次回合，國際米蘭「掛名」主場再鬥AC米蘭，雙方首回合打和1比1，可見意甲一哥國米並未佔到優勢，加上射手馬古斯杜林受傷缺陣，鋒線實力受削，勝算進一步打折扣。睇番近4次「米蘭打吡」，AC取得2勝2和，有得受讓，讓客（+1）值博。（HOY TV 76台周四凌晨3時直播）

國際米蘭狀態有所下滑，各項賽事近6場僅2勝，上場意甲0比1不敵博洛尼亞，已被拿玻里追至同分，爭標壓力愈來愈大。

屋漏偏逢連夜雨，由於「藍黑兵團」要兼顧意甲、意盃及歐聯3線作戰，球員體力負荷大，開始浮現傷兵問題，前鋒馬古斯杜林、翼衞杜費斯有傷在身，預料今仗無法披甲。當中以馬古斯杜林缺陣影響最大，佢今季44次上陣入17球及9次助攻，國米失去呢位法國國腳，猶如斷一臂，要攻入AC米蘭大門，就更加難。

至於AC米蘭聯賽早已爭標無望，上場0比1輸畀阿特蘭大，要爭入前4位，參加下屆歐聯亦非常困難，應會比較重視意盃。雖然AC近年成績不及國米，但每逢遇上呢支同市宿敵，都有超水準表現，包括1月意超盃決賽以3比2擊敗國米，近2次交鋒都踢成1比1，相信今仗同樣有力保持法定時間不敗。

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