許建德寫歷史！首奪斯帕12小時賽冠軍

許建德(Jonathan)成為首位贏得歐洲24小時系列賽(24H Series European Series)分站冠軍的香港賽車運動員，這位香港車手在比利時舉行的斯帕12小時賽(12 Hours of Spa)中，與英國的Chris Froggatt，以及荷蘭藉的年輕車手Loek Hartog合作，在賽事中以壓倒性姿態贏得賽事分站冠軍。

三位車手合作駕駛193號保時捷911 GT3 R (992)賽車，以Ziggo Sport Tempesta Racing的名義出賽，並由Herberth Motorsport負責運作。他們合力以極佳表現，在2025年度的歐洲24小時系列賽第二個賽站上獨占鼇頭。

「我等待贏得斯帕的比賽已經等了很久，更為特別的是，這次我們能贏得的是全場冠軍，這是我並未有預料到的。我很難用言語去表達，要在這條世上最困難的賽道上，勝出一場耐力賽是件何等困難的事。因為這裡的比賽實在有太多因素可以令你出錯，賽道狀況時刻都會突然改變。我要非常感謝我的兩位隊友，Chris Froggatt和Loek Hartog給我的支持，他們二人都表現得很出色。亦多謝車隊上下的努力，給我一個完美的比賽週末。我會好好記著這份美妙的感覺。」許建德與兩位隊友的共同努力加上車隊的巧妙策略，令Ziggo Sport Tempesta Racing的保時捷賽車在最後30分鐘時，領先對手多達1分鐘。負責最後一棒的Chris Froggatt，在微雨中安全地成功將賽車帶回終點，贏得賽事的全場冠軍。

許建德將會於5月30日至6月1日間，參加在意大利Monza賽道的GT世界挑戰賽歐洲賽(GT World Challenge Europe)的第四站賽事，並為他即將在6月11-15日首度亮相著名的法國利曼24小時耐力賽(24 Hours of Le Mans)做充分準備。