肥安最後救贖　皇馬「基」不可失

西甲快車上演打吡戰，有「2哥」皇家馬德里作客基達菲。「銀河艦隊」主帥安察洛堤盛傳快將被炒，依家爭逐聯賽冠軍仲未絕望，為保帥位必搏盡，何況基達菲係佢哋「私房菜」，客勝捧得過。（Now 632周四凌晨3時30分直播）

隨住皇家馬德里上周喺歐聯8強畀阿仙奴踢出局，立即傳出安察洛堤帥位不保嘅消息，如果你有睇近期皇馬記招，睇得出「肥安」係想留隊，之後佢哋喺聯賽擊敗畢爾包成功止跌，繼續緊追榜首嘅巴塞，聯賽剩番6輪，爭冠雖難但仲有價講。

如果安察洛堤想有得留低，一定要贏聯賽同西盃冠軍，就算今仗基利安麥巴比有傷未必出得，但戰意唔使懷疑，何況嚟緊周末要打西盃決賽，對手正正係死對頭巴塞，無論為聯賽爭標搶分，抑或為打巴塞振聲勢，一定唔會放過基達菲。

基達菲位處中游，雖然仲有機會爭踢歐洲賽，但睇番佢哋近期表現咁反覆，單計近8場只得3勝5負，而且失咗11粒，近2仗對住實力較弱嘅拉斯彭馬斯同愛斯賓奴都輸波，季初穩健防守依家已蕩然無存，點頂得住「銀河艦隊」呀？加上呢位「細佬」對親同市「大佬」皇馬都驚驚，近6次正面交手，基達菲全部輸晒，今仗凶多吉少。

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