流浪奪U22聯賽冠軍　李輝立：最好嘅生日禮物

剛在首季U22聯賽成功封王的標準流浪，周三（23日）晚上於九龍灣一座甲級商廈餐廳舉行慶功宴。而撞正75歲生日正日的總幹事李輝立（Philip），受訪時笑言這個冠軍，屬於自己最好的生日禮物，又稱對多名年青球員表現感到驚喜。

標準流浪在首季U22聯賽，以12勝2負佳績勇奪冠軍，包括煞科戰以4球擊敗傑志。球隊是日舉辦慶功宴，兼為75歲生日正日的總幹事李輝立切蛋糕慶生，Philip家人、會長莫耀強、贊助商及大部分職球員皆有出席。而Philip受訪時，則笑言U22聯賽冠軍為其今年最好的生日禮物：「一早球隊已經諗住全心全意踢好佢，因為係好嘅平台比U22球員上位，最開心見到好多個年青球員，已經開始成熟，同埋表現都令我驚喜，包括『馬仔』（馬榕生）、Vito（黃韜霖）、李呈，『燊仔』（陳冠燊）就唔使講啦，期望有第二季。」

同時，「壽星」Philip又不忘透露其生日願望：「一定要身體健康，另外希望用有限資源，踢到老闆滿意為止，長搞長有！」除此之外，流浪下月底將於「足總盃」決賽撼東方，獲勝的話有望出戰亞冠，Philip表示會盡力以為：「亞冠牌照接近整好晒，係差青年軍體檢。如果要踢嘅話，外援可能會搵好啲，本地球員就你有錢都搵唔到，靠自己嗰班囉，相信有亞洲賽踢，好多人都會留低。」