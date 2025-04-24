心理交戰！奧蘇里雲連贏5局橫掃卡達：希望多打6年

一度對波枱產生恐懼的「火箭」奧蘇里雲克服心魔，在精神科醫生彼德斯加持下，於世界桌球錦標賽中先以5比4領先卡達，第2節比賽更快刀斬亂麻，連贏5局並以總比數10比4勝出，賽後他透露了致勝的「秘密」全靠醫生的協助，並剖白自己對桌球又愛又怕的矛盾心態，坦言好希望頂住壓力「再打多6年」回饋球壇才會封CUE。

世界排名第5的奧蘇里雲矚目復出，這是他於1月的冠軍聯賽用CUE桿敲打球桌「憤怒退賽」後，時隔3個月再戰江湖，期間他接連以心理健康問題而退出了大師賽、德國賽、威爾斯公開賽及格蘭披治大獎賽，情況令人擔憂。幸好經過與他長期接觸的精神科醫生彼德斯(Steve Peters)的協助後，他重拾意志，並於世界賽32強展現7屆冠軍的風範，首節兩度「起迫」107及85度，領先卡達局數5比4。至第2節奧蘇更愈打愈順，先後3次破百，連環「起迫」包括在第14局一CUE 131度「埋齋」，極具說服力地大勝而回，宣告「火箭」再度起飛。進入16強後將接戰25歲中國球手龐俊旭。

「賽前我沒設任何期望，所以亦沒有緊張。我一心只想回歸球場。」49歲的奧蘇里雲說：「在比賽面前，我不得不表現謙遜，事關總有一、兩年你會感到不順心，甚至十分質疑自己。」

「坦白說，今仗可能是歷來最艱難之一，其實我內心很渴望打得長久，盡量打多幾年，如果所有東西都好，我可能會再拚5年或6年；即使情況不容許，我也想貢獻自己多兩年，因為這運動一直待我很好。我仍愛這運動。」

曾患抑鬱症的奧蘇里雲，自2011年便向精神科醫生彼德斯尋求輔導，今趟再戰世界賽，後者亦有到場近距離協助他。「我好想衷心感謝Steve（彼德斯），因為他來到這裏幫我。其實我的日常生活是很愜意的，惟獨走近波枱時，就感到很困難。」