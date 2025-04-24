【有片】阿仙奴「送禮」失分 利物浦周日晚和波即封王

周四(24日)凌晨英超爆出冷門，第2位阿仙奴領先之下，因為中堅威廉沙列巴嚴重犯錯，誤傳對手導致失波，主場被水晶宮逼和2比2。榜首利物浦成為最大贏家，只要周日(27日)晚主場打和熱刺，就可以提早奪得今季英超冠軍。

阿仙奴領隊阿迪達深知奪標機會渺茫，今場正選陣容收起2位進攻主力米基爾馬連奴、布卡約沙卡，留力踢下周三(30日)凌晨歐聯4強首回合主場對巴黎聖日耳門。不過，兵工廠仍然迅速打開紀錄，開賽3分鐘，馬田奧迪加特開出罰球，中堅積及基奧柯勁頂入網。

水晶宮亦不甘示弱，同樣利用死球戰術入波，禾頓開出角球，伊比爾治伊斯喺禁區頂凌空抽射，中柱反彈入網扳平1比1。臨完上半場，李安度杜沙特個人表演，扣過對手之後射入靚波，再次為阿仙奴領先。

換邊之後，阿迪達換入布卡約沙卡，試圖加強攻力，但未能擴大比數之餘，防線更加「自爆」失波，踢到83分鐘，威廉沙列巴喺後場兜口兜面，誤傳畀對手桑馬迪達，呢位法國前鋒唔客氣，轉身推過馬田奧迪加特，起腳笠射擦楣底入網，協助水晶宮逼和2比2，阿仙奴1.28倍主W都開唔出。

阿仙奴和波後，落後榜首利物浦12分，由於兵工廠只剩下4場聯賽，所以紅軍最後5場只需要再拎1分，就可以相隔5年再嘗英超冠軍滋味，預料周日(27日)晚對熱刺後，可以喺主場晏菲路球場捧盃。