皇馬慘勝　兩位大將受傷無緣西盃決賽

周四(24日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以1比0擊敗基達菲，但付出沉重代價，2位大將阿拉巴、卡馬雲加勇戰受傷，將會缺陣周日(27日)凌晨西班牙盃決賽對巴塞隆拿，打擊爭標機會。

由於對手比較弱，加上有西盃決賽後顧之憂，皇馬教練安察洛堤今場正選陣容收起祖迪比寧咸、基利安麥巴比、洛迪高高斯等主力，但仍然佔上風，踢到21分鐘打開紀錄，20歲中場新星艾達古拿離門約25碼遠射入網。其後皇馬再有黃金機會，18歲前鋒安迪歷射門，眼見即將入網之際，被對手護空門解圍。

換邊之後，雲尼斯奧斯祖利亞個人突破後起腳高出，比賽後段，基達菲幾乎可以扳平，中場阿蘭巴利禁區內勁射，僅貼柱出界，跟住前鋒彼得干沙利斯抽射，被門將泰拔高圖爾斯撲出，皇馬連續3場西甲都係小勝1比0。

皇馬現時落後榜首巴塞隆拿4分，餘下5場聯賽，仍然保持爭標機會，但係阿拉巴、卡馬雲加受傷，令主帥安察洛堤好頭痛：「阿拉巴同卡馬雲加都係肌肉受傷，我認為佢哋踢唔到西班牙盃決賽對巴塞隆拿。」

阿拉巴近年備受傷患困擾，佢今仗踢完上半場就被換走，由卡馬雲加入替，但呢位法國國腳踢到88分鐘受傷，由於皇馬已用盡換人名額，導致比賽末段踢少1人。