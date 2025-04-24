相隔20年再「三殺」國米　A米打入意盃決賽

周四(24日)凌晨意大利盃4強次回合，AC米蘭以3比0大勝國際米蘭，兩回合合計贏4比1，率先打入決賽。包括聯賽及意超盃在內，AC米蘭今季第3次勝出「米蘭打吡」，相隔20年再次單季「三殺」國米。

雙方首回合打和1比1，開波初段，國際米蘭幾乎先開紀錄，費達歷高迪馬高射門中楣彈出，跟住拿達路馬天尼斯近門起腳高出。之後成為AC米蘭嘅世界，36分鐘阿歷斯占美利斯右路傳中，由盧卡祖域頂入。

換邊後冇耐，盧卡祖域把握角球攻勢，近門射入成2比0，個人梅開二度，呢位27歲塞爾維亞上半季被前主帥方辛加投閒置散，沙治奧干斯卡奧接手執教後，逐漸獲得重用，並愈戰愈勇，近4次上陣入3球。

戰至比賽末段，雷恩達斯入波，協助AC米蘭贈國際米蘭3蛋，打入決賽之後，將會同博洛尼亞對安玻里嘅勝方爭冠軍。

AC米蘭今季已經第5次同國際米蘭交鋒，當中聯賽首循環、意超盃決賽及今場意盃勝出，繼1971/72年、2004/05年球季後，史上第3次單季「三殺」國米。

至於意甲榜首國際米蘭繼上場聯賽輸波，被拿玻里追至同分後，意大利盃亦出局，意味今季「三冠王」美夢已經粉碎。