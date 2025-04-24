Panasonic籃球賽新勢力　青年會書院女籃衝出沙西

青年會書院在沙西區D1學界賽擊敗衞冕的林大輝中學，奪得校史首座冠軍，轉戰精英賽更殺入12強再寫歷史，球隊在21歲少帥李樂瑤領軍下迅速崛起，實力絕對不容小覷，眾女將誓要在Panasonic學界籃球邀請賽用最佳狀態挑戰傳統勁旅，拼盡無悔！

青年會女籃本學年以沙西區D1冠軍身份取得精英賽門票，全隊上下一心突破首圈，惟其後反負九龍真光中學，並以1分之微憾負浸信會永隆中學，雖無緣再晉一級但仍創最好成績。李樂瑤身為前協恩球員，2年前任職青年會女籃教頭的她表示：「當我們遇上強隊，外界會覺得已無懸念，但大家遇強愈強，擺脫被別人看衰命運，雖然不甘心精英賽止步12強，但我已經無憾，對球員們亦倍感欣慰。」

中五隊長譚念津希望能於今屆Panasonic學界籃球邀請賽闖出一片天：「每個人隊中的角色都不一樣，教練亦非常了解每位球員的特性，將角色分配得清楚，相信大家面對強敵亦從不會怯場，今次賽事我們目標一致，每一場都盡全力打好，將以用最好的姿態挑戰強敵。」

譚念津又鼓勵隊友：「要相信自己、隊友及教練，即使球技不出眾，但只要保持有團火，相信我們可以走得很遠，最緊要不要讓自己留下遺憾！」

青年會書院

教練：李樂瑤

球員：譚念津、施敖雪、謝依婷、梁皚凝、蔡沚殷、蘇若嵐、梁愷晴、何詠欣、曾凱穎、李思妤、麥靖琪、梁宸晨、梁泳藍

本學年成績：學界沙西區D1冠軍

打氣口號：Wolf YMCA Wolf YMCA wooooooo 123 YMCA!

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布