林大輝女籃Z組巧遇宿敵　隊長劉伊嵐：Never give up

林大輝中學近年在學界籃球賽事表現優秀，包括去年在精英賽及「Panasonic 學界籃球邀請賽」突圍，皆躋身決賽，惜最終不敵協恩中學而屈居亞軍。這支學界勁旅今屆進行換血，主力朱寶恩畢業離隊，但仍取得沙西區亞軍，足證球隊底蘊深厚，然而，球隊於精英賽首階段分組賽，遇上協恩中學及寶覺中學兩支勁旅下遺憾出局。

林大輝以捲土重來之勢，再度參加「Panasonic 學界籃球邀請賽」與高手較量，縱使球隊在精英賽成績未算理想，但司職得分後衞的隊長劉伊嵐，依舊信心滿滿，盼與隊友堅持永不放棄的態度，爭取成績：「球隊所有球員具備優秀的個人能力，希望可以做好防守，Never give up，打入4強。」

經抽籤後，林大輝女籃於Z組將遇上裘錦秋中學（葵涌）及青年會書院，3支新界勁旅爭逐一個出線4強的名額，其中與青年會書院更將合演「沙西區打吡」，且看能否改寫戰果。

林大輝中學女籃

教練：陳翊麟

球員：陳悅心，劉伊嵐，蘇穎旋，劉倬熒，張稀懿，劉敏怡，譚愷翹，鄭禧僑，黃洛謠，陸詠林，馬子雅，泰心悅，吳雨漩，陳錦瀅

本學年成績：學界沙西區D1亞軍

打氣口號：遇強愈強

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布