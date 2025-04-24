換帥咪一樣　祖雲達斯輸波爭前4告急

文路爾盧卡迪利(左)今場曾遠射中柱彈出。(Getty Images)

周四(24日)凌晨意甲補賽事爆出冷門，傳統勁旅祖雲達斯作客0比1不敵下游球隊帕爾馬， 未能重返前4位，爭奪下屆歐聯入場券形勢告急。祖記上月解僱教練莫達，請來名宿杜陀領軍，但表現並冇明顯改善。

由於天主教教宗方濟各逝世，原定周一(21日)晚及周二(22日)凌晨4場意甲賽事延期至周四(24日)凌晨舉行，包括帕爾馬主場對祖雲達斯。

祖記整體實力凌駕排第16位嘅帕爾馬，開波初段強攻對手，包括文路爾盧卡迪利遠射中柱彈出，杜辛華荷域近門起腳唔中目標。帕爾馬企穩陣腳後，踢到上半場補時打開紀錄，艾曼紐華拉尼左路長傳入禁區，馬迪奧柏歷堅奴勁頂入網。

換邊之後，祖雲達斯加強攻勢，高路梅安尼、法蘭斯高干斯卡奧頻頻射門，都無功而回，最終帕爾馬力保1比0勝果，近6場聯賽取得1勝5和，除咗贏祖記之外，亦打和國米，帕爾馬新帥捷禾有料到。

至於祖雲達斯由杜陀接手執教後，4戰只有2勝1和1負，落後第4位博洛尼亞1分，雙方將於5月5日凌晨交鋒，成為決定下屆歐聯入場券誰屬嘅生死戰。