占美畢拿傷出　勇士G2不敵火箭被追平場數

NBA季後賽周四（24日）首輪焦點大戰，有主力占美畢拿早段傷出的勇士，G2作客以不敵火箭，場數被追平1比1，但仍佔據主場優勢。

勇士G1作客「踢館」成功，當中占美畢拿取得25分7籃板6助攻5偷波，可謂致勝關鍵。但JB是役第1節爭奪防守籃板時，意外被阿門湯臣撞倒，背部落地，證實盆骨挫傷，僅上陣7分52秒就要退下火線。損兵折將的勇士反撲無果，輸94比109，場數打成1比1平手，隨後兩戰會移師勇士主場上演。

數據方面，勇士大部份時間缺少占美畢拿下，僅得射入4球3分、收穫20分9助攻5籃板的史提芬居里表現較為理想，帶病上陣的樸湛斯基5投盡墨得0分；至於火箭，有謝倫格連大爆發，全場轟入8球3分，以25投13中的高效命中率取得38分，中鋒沙根雖然15投僅6中，但仍收穫17分16籃板7助攻，助球隊取勝。

勇士教練卡爾賽後表示，占美畢拿將會接受MRI掃描檢查傷勢，又認為阿門湯臣並非存心導致占美畢拿受傷：「我暫時未觀看重播，後備球員指當時雙方俱積極爭搶籃板，我亦覺得阿門湯臣只是不慎撞倒占美畢拿，畢竟比賽期間難免出現碰撞。」至於同日其他賽果，東岸兩大強隊騎士及塞爾特人，分別以121比112和109比100，擊退熱火及魔術，場數領先2比0。