歐聯醞釀3大改革　包括取消加時

巴黎聖日耳門及利物浦在今屆歐聯16強戰至加時。(Getty Images)

根據德國《圖片報》爆料，歐洲足協準備對歐聯進行大改革，包括取消淘汰賽加時，減輕球員體力負荷，新賽制最快下屆實行。

歐洲足協將對歐聯作出3大變動，最矚目係取消淘汰賽加時，如果兩回合法定時間總比數打和，就直接互射12碼分勝負。

另外，今屆歐聯取消以往16強，同一聯賽球隊唔會交鋒嘅規例，導致出現皇馬對馬體會、拜仁慕尼黑對利華古遜嘅「本土聯賽戲碼」，引起部分電視台及球迷不滿，指同一聯賽球隊又對壘「太悶」。因此，歐洲足協打算恢復以往歐聯進入8強後，先至容許同一聯賽球隊碰頭。

第三，今屆歐聯「聯賽階段」前8位球隊直接進身16強，以先作客、後主場踢兩回合賽事，但到咗8強就冇咗呢個「優惠」，一直以來普遍認為先踢作客，後踢主場比較着數。

阿仙奴今屆歐聯「聯賽階段」排第3位，8強對第11位嘅皇馬，但首回合先踢主場，次回合作客，引起兵工廠方面不滿，並向歐洲足協投訴，所以歐洲足協打算以後淘汰賽，兩支球隊交鋒，以「聯賽階段」排名較高球隊，獲得先作客、後主場「優惠」。據悉歐洲足協將於5月30日喺慕尼黑討論有關改革。