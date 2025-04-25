【官宣】華迪結束13年李城生涯　3大紀錄英超史上最強

李斯特城殿堂級射手占美華迪宣布今季收咧後離隊，結束效力「狐狸兵團」13年生涯，呢位38歲神鋒保持英超3大紀錄，包括最大年齡金靴獎得主、最長連續場數入波、30歲後最多入球。據悉「華Dee」仍未打算退役，有可能轉戰沙特阿拉伯或者美職聯賽。

占美華迪透過社交網宣布離隊消息：「各位李斯特城球迷，來到呢一日，我感到好難過，但係我知道最終會發生，效力呢支球隊，經歷難以置信嘅13年，有成功亦有失敗，但大部分時間都係成功，來到最後篇章，感到好沉重，但亦係最適合時機做出決定，我想同大家講，感謝所有人將我當作自己人，李斯特城永遠喺我心中有重要地位，我以後會一直關注李斯特城，希望球隊取得更大成功，但係現時我要道別，好快會同大家見面，謝謝。」

占美華迪球員生涯充滿傳奇，曾經係工廠工人，效力業餘球隊，直至2012年加盟當時仲係英冠球隊嘅李斯特城，事業開始起飛，協助球隊升上英超，並於2015/16年爆大冷奪得英超冠軍，該季華迪曾連續11場英超入波，打破雲尼斯達萊嘅紀錄，成為英超史上最長連續場數入波球員。

雖然李斯特城之後成績無以為繼，但占美華迪仍然保持水準，並於2019/20年以23球奪得英超神射手獎，當時佢已經33歲零198日，成為英超史上最大年齡金靴獎得主。華迪累積143粒英超入波之中，有107球係30歲後射入，屬於史上第一。另外，佢為英格蘭國家隊上陣26場入7球。

李斯特城2年前降落英冠，今季重返英超，但成績差劣，現時排尾二，再次篤定降班，「狐狸兵團」今季只剩下5場賽事，成為占美華迪「最後探戈」。