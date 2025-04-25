傅家俊再獲未來兩季職業賽資格　WST：他是桌球界大使

香港桌壇「一哥」傅家俊(Marco)，再獲WST世界桌球巡迴賽未來兩個賽季的參賽外卡，將在2025/26及2026/27賽季繼續出戰職業賽事。

WST周四(24日)官方宣布Marco與桌球傳奇「白旋風」韋德，繼續獲得兩季的邀請外卡參賽。在官方聲明表贊揚兩位球手多年來在這項運動作出了卓越貢獻，韋德曾10奪排名賽冠軍，並六次闖入克魯斯堡劇院決賽，而傅家俊曾三度贏得排名賽錦標，並推動桌球運動在香港及亞洲地區的普及發揮了關鍵作用。

98年展開職業生涯的傅家俊，於2017年曾高居於世界排名第6，其後因眼疾及疫情休戰了兩季，至2021年才回歸職業場賽，2022年在紅館轟出一桿147令球迷至今仍然回味，當年在香港大師賽決賽雖僅負奧蘇里雲，但已讓全世界再注視。目前世界排名70，今季最佳成績於威爾斯公開賽躋身16強。

今年香港在啟德體藝館首次舉辦格蘭披治大獎賽，Marco雖然憑世界排名入圍參賽，但他與韋德均被邀請進行表演賽，令粉絲睇得投入。WST主席Steve Dawson及WPBSA主席費格遜在聲明中均表示:「韋德與傅家俊均是桌球界的傑出大使，他們不斷為桌球運動注入很多，很榮幸可以授予他們邀請外卡，在未來兩季繼續比賽。」

聲明續稱:「他倆都保持着極強的競爭力，事實上，Marco只是差少少錯過了重返世界64強，而韋德亦取得不少精彩的勝利，他們在世界各地都能令數百萬粉絲投入桌球的熱情。」