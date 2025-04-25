五人亞洲盃　女子港隊決選出爐　

女子五人港隊5月初赴蒙古呼和浩特出戰亞洲盃決賽周，會在分組賽惡鬥伊朗、越南及菲律賓。足總日前公布16人決選名單，陣容包括陳詠詩、張煒琪等主力。另外為作最後備戰，球隊4月底將先赴泰國集訓。

港隊今次16人決選名單中，五人足球經驗豐富的陳詠詩、張煒琪、王淑芬、吳卓蔚悉數在陣，同時多名港腳曾麗薇、蘇鎧霖、鍾貝琪和胡彩瑤亦有份入圍。大軍4月27日至5月2日會先到泰國集訓，5月4日早上再由香港出發前往中國呼和浩特，之後5月7日會先鬥越南，2日後轉撼伊朗，5月11日再對菲律賓，力爭出線。

港隊1月份赴印尼出戰亞洲盃外圍賽，最終以2勝1負成績出線決賽周，而早前經過抽籤後，身處第3檔次的港隊，最終抽入B組，對手為伊朗、越南及菲律賓。每組頭兩名及兩支最佳第3名晉級8強；而頭3名更可同時取得今年菲律賓舉行的五人足球世界盃資格。

16人決選名單如下：

門將：吳卓蔚(和富社企)、洪婧馨(沙田)、周錦儀(健力寶(香港))

場區球員：

潘嘉嘉、曾麗薇、曾麗珊、王淑芬、胡彩瑤(仁足社)、 陳詠詩、王素嫻、張紫晴、孔悅(沙田)、 何芷晴(黃大仙)、張煒琪、蘇鎧霖、鍾貝琪(傑志)