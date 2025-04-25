3月份最佳撲救：標準流浪門將盧兆崎

標準流浪門將盧兆崎憑3月1日，2比1擊敗理文的「冠忠巴士六十週年足總盃」半準決賽，救出鄭兆均的半單刀，助球隊晉級兼當選【聚大金鳳 - 聚大行】3月份「最佳撲救」，成為今季第2位兩度當選每月「最佳撲救」的門將。

「兆崎」繼11月再度獲獎，成為謝家榮之後第2位兩度被選為「每月最佳」的守門員，他對此十分驚喜：「比賽嗰陣其實冇諗咁多，淨係想盡一切努力撲粒波出嚟，加上可以喺場大戰做到嘢，幫球隊晉級係好難忘，但冇諗過攞呢個獎兩次，多謝球迷支持！」

「兆崎」亦感激教練團信任，讓他得到不少上陣機會，盼助球隊改善成績：「今季上陣機會比前幾季多，令我信心多番啲，而且球隊季中多咗幾個好有實力嘅新兵之後，表現開始有改善，希望聯賽排名再高啲，同埋喺『足總盃』畀多啲驚喜大家。」

【聚大金鳳 - 聚大行】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）

12月份：張桂華（北區）

1月份：葉鴻輝（東方）

2月份：謝家榮（大埔）

3月份：盧兆崎（標準流浪）