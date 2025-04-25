3月份最佳金球：大埔中場帕特華維迪

大埔中場帕特華維迪，憑3月30日「中銀人壽香港超級聯賽」對理文， 窩利射入一記世界波，獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】3月份「最佳金球」。值得一提，這名西班牙籍外援亦成為繼馬高斯山度士後，第二位贏得這個獎項的「綠戰士」球員。

大埔暫列聯賽榜首，當中對上3場聯賽，錄得2勝1和，包括作客以7比3大破衞冕冠軍理文；而該仗75分鐘，中場帕特華維迪更接應伊高沙托尼傳中，於禁區頂轟出一球精彩窩利，皮球直飛死球破網，成功在生涯首奪每月最佳金球獎項。

帕特華維迪在獲獎時重提這記入球，仍感到難以置信，又希望之後能爭取更多入球，幫助球隊贏聯賽冠軍：「個波真係幾高難度，射得絕對算靚。今季自己多次嘗試遠射，可惜成日中楣同斜出，有啲欠運，但依樣屬於足球一部分，唯有繼續努力訓練。」除此之外，華維迪在早前「足總盃」4強對東方，被提早換出，他則透露自己未有大礙：「放心我冇受傷，嗰場只係因為抽筋，導致喺場上跑唔郁先換走。」

現年27歲的華維迪季中才加盟大埔，加上首次赴亞洲發展，他承認起初的確有點不習慣，但目前已接近完全適應，自己亦享受在港的生活：「無錯文化可能有差異，同埋一嚟到全部隊友都唔認識，但『堅Sir』（李志堅）、同鄉『伊高』（伊高沙托尼）幫我好多。至於天氣方面問題不大，因為塞浦路斯一樣咁熱，香港整體係一個幾好嘅居住地方。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）

12月份：馬高斯山度士（大埔）

1月份：卡朗(九龍城)

2月份：祖連奴（傑志）

3月份：帕特華維迪（大埔）