沙比世錦賽爆冷出局　造就好友取得生涯首勝

在克魯斯堡劇院上演的世界桌球錦標賽續有爆冷戰果，四屆盟主沙比以「差劣」形容自己表現，首圈以8比10不敵好友胡拉斯頓慘遭淘汰，並讓對手在桌球聖殿上贏得生涯首勝。

「小丑」沙比跟隨上屆冠軍奇倫威爾森及澳洲名將羅拔臣，在首輪出局，這是他連續第二年未能晉級16強。這位41歲的英格蘭名將今季先後贏得三個排名賽冠軍，滿懷希望來到克魯斯堡劇院爭逐，惟整場比賽表現都顯然不順暢，而球桿Tip頭問題亦加劇了沙比的失利。

胡拉斯頓過去曾於2013年亮相克魯斯堡劇院，當時首輪出局，今仗能夠在妻兒的見證下，在桌球聖殿上迎來生涯最美好的時刻。這位世界排名44的球手賽後稱:「今天實在是最好的一場勝利。沙比未有發揮最佳水平，但沒有影響我，他仍是很難對付。」下仗他將與中國的斯佳輝爭逐。

至於沙比對自己今仗表現非常不滿，世界排名第4的他稱:「我今仗由頭到尾都表現很差勁，狀態不佳，不配贏得比賽。我有機會時得分又不夠好，而胡拉斯頓的防守有時令人難以置信，令我陷入困境。我很愛他，我和他一起成長，見證了他的進步。」