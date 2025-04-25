曼聯5月友賽港隊　增設主隊球迷打氣區

英超勁旅曼聯將於5月30日，在香港大球場與港隊友賽，主辦單位周五（25日）宣布，把球場北看台137區（共400個座位）劃為「港隊球迷打氣區」，該區的門票價格將由原價港幣1,990元調整至1,390元，購票事宜由足總全權負責，具體購票安排及細則，稍後由足總公布。

「紅魔鬼」出戰英超煞科戰後，便隨即展開亞洲之旅，其中5月30日晚上8時會在香港大球場，與港隊交手，惟其後開售後，主辦單位未有劃分港隊球迷區，引來不少討論。

直到是日，主辦單位把球場北看台137區（共400個座位）劃為「港隊球迷打氣區」，專門為支持港隊的球迷設立。主辦單位續指，為了鼓勵更多港隊球迷入場，並回饋他們對港隊的持續支持，該區的門票價格將由原價港幣1,990元調整至1,390元。

國際文娛管理有限公司主席金偉明表示：「經過與相關單位的多番磋商， 我們非常高興能與足總達成共識，特別為本場賽事增設港隊球迷區。眾多港隊的忠實支持者不僅可以欣賞到一場精彩的比賽，還能以優惠價格購買門票，繼續秉持一貫的熱情，為球隊打氣。」