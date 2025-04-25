莫蘭重摔傷出　快艇反勝灰熊3：0叫胡

香港時間周五（25日）續演NBA季後賽首圈賽事，灰熊領先29分下，主場以108：114不敵雷霆，陷入0：3困境。雪上加霜的是主將莫蘭更重摔受傷，傷勢未明。至於金塊亦以83：117不敵快艇，總場數落後1：2。

落後場數0：2灰熊今仗展現爭勝決心，半場大幅領先77：51，惟第2節尾段主將莫蘭快攻上籃時遭雷霆的多特（Lu Dort）撞到，以致失平衡重重摔倒在地上，雖勉強完成兩記罰球，惟隨即離場接受治療，下半場亦未再上場。裁判檢視後，這個犯規沒有被升級至惡意犯規，引起灰熊球迷相當不滿。

莫蘭傷出後，灰熊亦陣腳大亂，下半場遭對手不斷追分實現大逆轉，最終以108：114告負。莫蘭此役上陣16分鐘，交出15分、5次助攻，臨時總教練Tuomas Iisalo透露，莫蘭傷勢未明，明日他將進行更詳細檢查。Lu Dort賽後則表示自己不是故意，並不知道莫蘭就在身後。

雷霆總場數領先至3：0，再贏一場即晉級。數據方面，雷霆的阿歷山大轟全場最高31分灰熊則有Scotty Pippen Jr.取全隊最高28分，另加5籃板5助攻。

同日另一焦點，金塊在祖錫取「三雙」下，作客仍以83：117不敵有李安納、占士夏登和寶威各轟至少20分的快艇，總場數落後1：2。另外金塊控衞韋斯布克亦在今場受傷退下火線，令戰力受損。據美國傳媒報道，韋斯布克早於熱身時已扭傷足踝，但亦嘗試帶傷上陣。

快艇今場火力全開，李安納貢獻21分11籃板6助攻，占士夏登取得20分9助攻6籃板，寶威亦有20分3助攻。金塊前MVP祖錫交出23分、13籃板、13助攻，錄得生涯季後賽第7場三雙敗仗，超越「魔術手」莊遜和韋斯布克，升上史上第2位，僅次於勒邦占士的10場。