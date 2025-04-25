港超聯　理文撼東方力保爭冠夢

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周六「中銀人壽香港超級聯賽」戰火再臨，尾場焦點大戰，3哥理文於將軍澳運動場硬撼次席東方，為追趕榜首大埔，兩隊勢必奮力一搏！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文上仗於「賽馬會菁英盃」憑12碼淘汰大埔，勇闖決賽，暫代主教練朱兆基喜見球員爭勝心有增無減，強調雖然面臨9日3戰，但對球隊狀態充滿信心：「踢到依家球員已經上晒力，體能同心理狀態上理應係最好，如果我係班球員，最好隔兩日就有比賽維持狀態，所以賽程上應付得到。近幾場無論係表現定賽果上，大家都見到球隊嘅決心有幾強，希望個勢維持到尾。」

立花稜也：要交出200分表現

作為理文今季最後一場主場賽事，後衞立花稜也表示要把握地利優勢：「依家聯賽咁緊湊，我哋踢出100分都唔夠，係要交出200分嘅表現，先有辦法追貼榜首，尤其今場對東方，一定要打醒十二分精神，拚到最後一刻。」

東方上場險勝大埔晉級「冠忠巴士六十週年足總盃」決賽，主教練盧比度相信球員經過休息後，已回復最佳狀態，希望球員盡力發揮：「理文最近狀態好好，加上仲有得爭聯賽，鬥心唔講得笑，希望我哋班球員踢得放啲，盡力踢好場波就得。」陣容方面，亞歷斯祖因傷未能候命。

林衍廷嚴防艾華頓免重蹈覆轍

中場林衍廷提醒隊友特別要嚴防艾華頓：「對上一次聯賽對理文，Lead住兩球後唔夠集中，搞到輸波，今場一定要小心啲，特別要睇實艾華頓，依家場場都咁緊要，我哋會努力頂到尾，保住爭標希望。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

28陳嘉豪

55余煒廉 23泰法蘇尼 13李毅凱 4立花稜也

10黃威 6胡晉銘 7保利臣

8艾華頓 9安尼亞 20保連奴

東方

1葉鴻輝

2賀爾 6米祖域 20卡路士 17賓紀文

32林衍廷 27馬高斯 16梁振邦

10費利浦薩 7巴科爾 23馬希偉