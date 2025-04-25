丹恩奴域：希拉爾輕取光州　率先入4強

今屆亞冠盃8強戰至決賽於沙特阿拉伯進行，曾4次奪得亞冠盃的沙職勁旅希拉爾周五搶先登場，將與來自韓職的FC光州爭入4強，賽前亦被睇高一線可輕鬆晉級。

經已傷癒復出的希拉爾前鋒阿歷山大米祖域，將會自上年12月以來再次於亞冠盃賽場亮相。我深信以FC光州的南韓守衛之戰鬥力，將難以抗衡其強勁身體條件質素及高空優勢。

希拉爾陣中另一位長期養傷的閘位球員祖奧簡些路，亦經已重返賽場。預期他於右路發動的攻勢，將會成為球隊的重點賽前部署，特別是阿歷山大米祖域會於中路作出接應。

另外，他們的中場線亦充滿力量。我認為魯賓尼維斯及米連高域沙域可於中路保持控球在腳，令FC光州十分困難才能夠取得上腳時間。

FC光州首次打入亞冠盃便有演出優異，更殺入最後8強，實在令人喜出望外，今仗對他們來說更猶如一場決賽。

這支韓職隊擅踢自由流暢的進攻足球，儘管今仗面對著相當具質素的對手，但我也不認為他們會改變此踢法。然而，希拉爾前線的進攻火力實在太過強勁，如他們踢得太過開放，有可能會相當危險。

要留意，其翼鋒阿辛尼有能力為球隊製造驚喜賽果。在今屆賽事他共攻入9球，當中包括16強淘汰神戶勝利船時取得的兩個入球。他的個人技術好之餘又充滿活力，並且能夠以速度擺脫對手，以及於任何位置攻門，令一眾守衛防不勝防。

不過，我認為希拉爾將會於中場力壓FC光州，加上一對翼鋒亦會產生出巨大作用，所以我預計這支沙職球隊最終將可輕鬆獲勝，率先晉級至4強。