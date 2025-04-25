曼聯心急換龍門　接觸鬥牛小國腳

曼聯打算蝕賣喀麥隆門將奧拿拿，再買入新門將，據報「紅魔鬼」近日有實際行動，與愛斯賓奴西班牙小國腳門將祖安加西亞接觸，轉會費最高可達3,000萬歐元(約2.64億港元)。

對於奧拿拿搖擺不定嘅表現，曼聯唔會再容忍，打算今夏蝕賣，標價2,000萬鎊(約2.06億港元)，再於市場物色新門將，並已經有唔少人選，計有皇馬2號門將盧連、利物浦2號門將基利靴，但真正有接觸嘅係23歲嘅愛斯賓奴門將祖安加西亞。

祖安加西亞係愛斯賓奴青訓產品，已隨一隊征戰4季，今季成為1號門將，上陣32場失41球，有7場保持清白，合約至2028年，不過由於同時受到阿仙奴及曼聯斟介，愛斯賓奴已對祖安加西亞今夏離隊有晒心理準備。

祖安加西亞解約金為2,500萬歐元(約2.2億港元)，但如果有多隊斟介，又或入選西班牙大國腳，轉會費最高可升至3,000萬歐元(約2.64億港元)，至於最低轉會費為1,500萬歐元(約1.32億港元)，不過僅在愛斯賓奴降班至西乙先會生效，現時愛斯賓奴排西甲中游，因此唔會平賣祖安加西亞。