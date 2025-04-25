艾殊利高爾：藍戰士嗒糖迎魔鬼賽程

車路士將會在周六英超全力搶3分，皆因接下來的賽程相當難應付，令其爭奪前5的難度大大增加。今仗之後，他們還需要聯賽主場對利物浦及曼聯，以及作客對紐卡素及諾定咸森林，所以今場絕對不容有失。

儘管車路士近況飄忽，但在過去一年的近20場主場比賽中只輸2場，今季也有超過一半的聯賽積分來自主場。然而，他們在主場的防守也頗為鬆懈，今季16支球隊在聯賽造訪史丹福橋球場，當中有12隊都成功取得入球。上周作客對富咸的絕殺，無疑大大提升了他們士的士氣，尤其在此前的4場聯賽僅1勝，當中包括上仗於主場令人失望地以2比2打和葉士域治。

另一邊廂，愛華頓有望在周六成為今季第13支作客車路士入球的球隊，自從莫耶斯回歸「拖肥糖」以來，他們在近6場作客比賽中，5場都能取得進帳。

在莫耶斯的回歸下，愛華頓一直勢頭不俗，但自上月的國際賽檔期後表現略有下滑，近8場僅贏1場。鑑於降班危機已經遠他們而去，而且也無望歐戰，所以可以理解為甚麼已經接近無心戀戰的狀態。

杜韋麥尼爾在養傷近3個月後，循序漸進地慢慢上場比賽，並在拖肥近3場比賽一共落場15分鐘。

車路士近16次對愛華頓有15次不敗，並且在近29次主場聯賽對愛華頓也從未落敗。我認為對愛華頓的比賽永遠不會輕鬆，預計拖肥將令車路士及主隊球迷感到吃力，但我還是認為車路士將會小勝並拿下重要3分。