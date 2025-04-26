曼聯再遭重創　達洛治受傷或提早收咧

曼聯今季頻頻遭遇傷兵問題打擊，現時又有1位主力倒下，領隊魯賓艾摩廉透露，右翼衞達洛治因為小腿受傷，可能缺陣今季餘下賽事，意味無緣出戰歐霸盃4強兩回合對畢爾包，對於紅魔鬼爭標造成沉重打擊。

曼聯將於周日(27日)晚英超作客般尼茅夫，賽前魯賓艾摩廉公布傷兵情況，指達洛治肯定缺席今場聯賽：「達洛治嘅小腿肌肉受傷，估計同賽程太密有關，佢踢咗太多比賽，仲未知需要抖幾耐，但未來幾場比賽都唔使預佢，甚至可能緣盡今季餘下賽事。」

曼聯喺英超已經冇嘢好爭，集中力量踢歐霸盃，將於5月2日凌晨4強首回合作客西甲勁旅畢爾包，一星期後踢次回合，相信達洛治將缺陣呢2場大戰。

「全能戰士」達洛治技術全面，可以勝任左右二閘，以助攻力強見稱，今季為曼聯各項賽事上陣51場入3球及5次助攻，屬於絕對主力，今季僅3場冇份踢正選，包括1場停賽，2場後備上陣。

呢位26歲葡萄牙國腳長抖，勢必打亂魯賓艾摩廉部署，預料會安排馬沙拉奧頂替達洛治嘅位置。另外，中堅馬菲斯迪歷特已傷愈，有望周日(27日)復出踢英超。