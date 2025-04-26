皇馬要求換球證　一度醞釀罷踢西盃決賽

今屆西班牙盃決賽將於周日(27日)凌晨4時舉行，巴塞隆拿大戰皇家馬德里，賽前爆出「罷踢風波」，皇馬會方不滿今場球證保高斯以往執法不公，早前剪輯短片炮轟佢。呢位39歲判官隨後喺記者會上聲淚俱下反擊，稱遭「輿論暴力」，甚至兒子都因而受欺凌，進一步激嬲皇馬管理層，要求西班牙足總更換球證，一度醞釀罷踢。不過，皇馬最終讓步，將如期參賽，但已為今場決賽蒙上陰霾。

西班牙足總日前公布保高斯主吹今場決賽後，皇馬方面極度不滿，旗下官方電視台將保高斯過去具爭議性判決畫面，剪輯成3分鐘短片，並指保高斯主吹賽事，巴塞勝出率高過皇馬，炮轟西足總安排球證人選唔公平。

西班牙足總不甘示弱，為保高斯安排記者會回應，佢話：「球證執法有時難免出錯，但始終堅持職業操守，今次事件連累家人，我嘅囝囝返學遭到欺凌，話爸爸係小偷，你係黑哨之子，呢件事令我非常難過。」隨後今場決賽VAR球證團隊亦出來力撐保高斯。

皇馬管理層睇完保高斯記者會後，發表聲明批評對方言論不當，唔適合執法，繼而取消球隊賽前記者會及公開操練，更傳出要求更換球證，否則可能罷踢。不過，「銀河艦隊」迅速再發聲明澄清，指即使保高斯言論不當，但球隊從未打算放棄比賽，至於巴塞隆拿不作評論，所以今場西班牙盃決賽會如期舉行。

皇馬今年2月曾發公開信，指控西甲裁判系統「舞弊」，長期針對皇馬嘅判決達到「操控比賽」同「假波」程度，要求全面革新裁判體系，當時有部份球證不滿受到攻擊，計劃發起罷工行動，加上今次爭拗，皇馬同球證又加深牙齒印。